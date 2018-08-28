Любитель смачно поїсти 2 роки розводив жінок на побаченнях

45-річний житель штату Каліфорнія у США Пол Гонсалез майже два роки замовляв собі на побаченнях смачні страви, а потім збігав, не сплативши рахунок.

Але тепер американцеві загрожує до 13 років в’язниці – копи заарештували його, передає Fox News. Зазначається, що чоловік, не дивлячись на те, що був відомий у деяких ресторанах і кафе, все одно продовжував обманювати жінок.

Пол обманював жінок з квітня 2016 року по травень 2018. Всього за цей час він наїв і напив на 1 тисячу доларів. Американки скаржилися на чоловіка телеканалам, через що деякі працівники ресторанів навіть запам’ятали його в обличчя і відмовлялися обслуговувати, передає MediaLeaks.

Як розповідала одна з ошуканих Полом жінок, вони домовилися зустрітися у ресторані, і там каліфорнієць замовив собі салат з креветками і дорогий стейк філе-міньйон, а запив все це двома чашками кави. А потім раптом почав говорити про свою хвору тітоньку.

І раптом він сказав мені, що у нього скоро вимкнеться телефон, а він чекає дзвінка від його мами про те, як себе почуває його тітка. Сказав, що піде у машину, щоб взяти зарядник. Я відразу ж запитала його: “Ти не повернешся?” – згадує жінка.

Коли пройшло десять хвилин, американка зрозуміла, що чоловік точно не прийде. Їй довелося заплатити ресторану 130 доларів.

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