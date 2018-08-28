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Після мене, хоч потоп! Путін осоромився знаннями з історії

Володимира Путіна спіткав черговий конфуз. Президент РФ осоромився знаннями історії, коли переплутав цитати французьких королів Людовиків.

Під час виступу на нараді з урядом із соціально-економічних питань в Омську президент РФ осоромився знаннями з історії, пише Газета.ru.

Володимир Путін виголосив фразу “Після мене – хоч потоп”, зауваживши, що це відомий принцип короля-сонця Людовика XIV.

Насправді автором вислову є французький король Людовик ХV.

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Разом із тим, деякі дослідники приписують вислів Маркізі де Помпадур, яка нібито вимовила її при Людовику XV, аби втішити монарха після звістки про поразку французької армії у битві з пруськими військами під час Семирічної війни.

Нагадаємо, у 2017 році Володимир Путін “переписав” історію і назвав Ярослава Мудрого російським князем.

Фото: Getty Images

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