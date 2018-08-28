В Австралії чоловік помилково отримав $360 тис. зарплати

В Австралії чоловік отримав у 100 разів більшу зарплату за комою, яку випадково поставили не в тому місці. Так, замість 4 921 австралійських доларів і 76 центів, він отримав 492 тисячі 176 австралійських доларів ($360 тис.).

Про це пише ВВС.

Чоловік не піддався спокусі витратити випадково отримані кошти і вже через місяць повернув їх назад.

В Аудиторському бюро Північної території Австралії говорять, що він хотів зробити це ще раніше, але не зміг: людина живе у віддаленій місцевості, і щоб здійснити повернення, повинен був дістатися до узбережжя.

Чиновники кажуть, що переплату австралієць отримав через відразу двох людських помилок: спочатку хтось неправильно ввів суму операції, а потім неправильно зрозумів попередження.

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Ця лише одна з 743 випадкових переплат, що жителі Північної території Австралії отримали в період з липня минулого року по січень 2018 року, сказано в доповіді аудиторського бюро.

За оцінками фахівців, близько $767 тис., які були помилково переведені жителям регіону, так і не були повернуті.

Представники влади кажуть, що подібні помилки трапляються приблизно у 0,2% трансакцій, які проводяться в Північній території щорічно.

Планується, що найближчим часом систему, через яку здійснюються виплати, удосконалюють, щоб запобігти подібні переплат.

До речі, за рік співробітники компанії Google заробляють близько $197 тис. на рік.