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“Хватит, бендера, я из донецких!” Жінка влаштувала скандал в маршрутці (18+)

У маршрутці Новомосковськ-Павлоград жінка влаштувала скандал, вимагаючи не розмовляти українською.

Скандал у маршрутці

Відповідний ролик опубліковано у Facebook на сторінці групи Україна говорить.

– Сідаю мирно-тихо на своє місце, дзвонить побратим із 56-ї бригади, розмовляю українською з ним про те, про се, і десь через пару хвилин чую крик справа: “Хватит, хватит, бендера, я из донецких…х**лы е**ные, бендеры”, – розповів чоловік, який їхав у цій маршрутці 29 серпня і зняв все на відео.

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За його словами, розмову довелося перервати, хотів записати все на відео, але жінка трохи заспокоїлась, побачивши камеру.

– Я за мир была и буду…Там где я родилась – там и умру. Х*й я тебе скажу за Бандеру. Это я тебе сказала, а не в камеру твою. Слышь, я тебе сейчас плюну в глаза твои бесстыжие, – каже вона.

Увага, відео містить ненормативну лексику!

До слова, Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаете українську мову.

Фото: скрін відео Україна говорить

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