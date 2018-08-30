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Лякає і веселить одночасно: неймовірна реакція собаки на обійми

Незвична реакція пса на прізвисько Містер Бабз на обійми господаря зробила його зіркою інтернету.

Відео тиждень тому опублікував господар собаки Джеймс Пенланд, а вже сьогодні воно розлетілося по всіх соцмережах.

На кадрах Джеймс тримає пса на руках, цілує його і обіймає, однак Містеру Бабзу все це не дуже подобається.

– Я люблю тебе, Містер Бабз! А ти мене кохаєш? Ні? О ні! Я думаю, він любить мене, – каже господар.

Після цього собака помічає, що все це знімають і дуже дивується. Строгий жіночий голос каже: “Так, я зловила тебе! Я записала все на камеру!”. Реакція пса на ці слова лякає і смішить одночасно.

Лише на одному з постів з цим відео у Twitter уже понад 7 мільйонів переглядів, 160 тисяч репостів і більш 350 тисяч лайків.

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До речі, раніше ми писали, як собаки реагують на сльози.

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