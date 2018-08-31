Обрав м’ясо замість овочів. Пес-вегетаріанець провалив тест у прямому ефірі

Мешканка Британії вирішила, що її пес – вегетаріанець. Щоправда тест на любов до м’яса в прямому ефірі тварина не пройшла.

В ефірі британського ранкового ТБ-шоу The Morning Люсі Каррінгтон сказала, що пес на ім’я Шторм втратив апетит і перестав їсти звичну їжу, яку вона йому готувала.

Тому жінка вирішила змінити його раціон на вегетаріанський із додаванням овочів.

При цьому сама Люсі Каррінгтон не є вегетаріанкою.

Цікаво, що на вегетаріанській дієті пес Шторм прожив три місяці.

У прямому ефірі продюсери шоу вирішили провести невеликий тест і запропонували собаці дві миски – з вегетаріанським кормом і м’ясом. Пес швидко зробив свій вибір.

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Фото: Скріншот відео