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Я в пеклі! Як виглядає “найгарячіша” черга в аптеці

Дизель Шоу обіграли типову ситуацію з чергою в аптеці, що нагадує справжнісіньке пекло.

Дизель Шоу

Дизель Шоу в 48 випуску показали найгарячішу чергу в аптеці.

Що робити, якщо віагра вже подіяла, а поруч тільки бабуся?

Куди бігти, коли отруївся на пляжі кавуном?

А головне, як перемогти стареньку, яка прийшла з пенсійним позачергово?

Читайте: Дизель-шоу починає новий сезон: що підготували гумористи

Хто з “жертв” вистоїть до кінця і все-таки купить бажане, дивіться у новому випуску Дизель Шоу.

До речі, Дизель Шоу знають, як насправді відпочивають татусі з дітьми на пляжі.

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