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Як батьки відпочивають з дітьми на пляжі – Дизель Шоу

Команда Дизель Шоу показала своє гумористичне бачення того, як батьки насправді відпочивають зі своїми дітьми на пляжі.

Дизель Шоу показали, як різні батьки відпочивають зі своїми дітьми.

Хтось бігав пляжем без плавок, хтось грався з окулярами віртуальної реальності, а хтось крав тапки у людей для свого тата.

Впізнали себе в одному з персонажів?

Дивіться: Дизель Шоу висміяли дівчат, незадоволених своєю зовнішністю

Більше дивіться у випуску Дизель Шоу:

Нагадаємо, Дизель Шоу показали, як відвідувачі насправді займаються у спортзалі.

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