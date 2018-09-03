3 сентября – день прощальный: як пісня Шуфутинського стала мемом

Пісня Михайла Шуфутинського за останні декілька років стала мемом, який 3 вересня згадують усі інтернет-користувачі.
3-е сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова 3-е сентября
На фото я твое взгляну
И снова 3-е сентября
Но почему, но почему
Ретельний пошук в інтернеті знаходить витоки цього мема в 2011 році, коли в співтоваристві МДК Вконтакте з’явився портрет американського чорношкірого репера Ріка Росса, що супроводжується цитатою з пісні Шуфутинського.
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Незважаючи на те, що Рік Росс є чорношкірим двійником Шуфутинського, красу картинки користувачі оцінили лише двома роками пізніше, у вересні 2013 року, коли в інтернеті починає активно тиражуватися ця картинка, а також інші меми з використанням цитат із пісні, а також її назви.
Факти ICTV та користувачі соцмереж сьогодні вітають мем з його 6 роком життя.
Нагадаємо, названо пісню, яка може врятувати життя.