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3 сентября – день прощальный: як пісня Шуфутинського стала мемом

Пісня Михайла Шуфутинського за останні декілька років стала мемом, який 3 вересня згадують усі інтернет-користувачі.

3-е сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова 3-е сентября

На фото я твое взгляну

И снова 3-е сентября

Но почему, но почему

Ретельний пошук в інтернеті знаходить витоки цього мема в 2011 році, коли в співтоваристві МДК Вконтакте з’явився портрет американського чорношкірого репера Ріка Росса, що супроводжується цитатою з пісні Шуфутинського.

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Незважаючи на те, що Рік Росс є чорношкірим двійником Шуфутинського, красу картинки користувачі оцінили лише двома роками пізніше, у вересні 2013 року, коли в інтернеті починає активно тиражуватися ця картинка, а також інші меми з використанням цитат із пісні, а також її назви.

Факти ICTV та користувачі соцмереж сьогодні вітають мем з його 6 роком життя.

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3 сентября – день прощальный: як пісня Шуфутинського стала мемом / 33 фотографий

Нагадаємо, названо пісню, яка може врятувати життя.

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