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Ляшко з собаками переспівав 3 сентября Шуфутинського

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заспівав у караоке пісню 3 сентября російського співака Михайла Шуфутинського.

ляшко

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На ролику політик в різнокольорових шортах-сімейках, сидячи на дивані з однією зі своїх собак, душевно співає пісню. Під час виконання він гладить пса.

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Відео зібрало 50 тисяч переглядів за 4 години і більше 500 реакцій.

Свій виступ Ляшко закінчив словами, що кожен день потрібно цінувати.

До речі, раніше житель США Метт зняв на відео виття своєї собаки Райлі, яке сильно схоже на мелодію пісні Брітні Спірс.

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