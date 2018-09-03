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Шотландець написав освідчення своїй дівчині на корові

Фермер з Шотландії зробив пропозицію своїй дівчині, написавши маркером фразу “Чи вийдеш ти за мене?” на одній зі своїх корів.

Про це інформує газета The Telegraph.

Як розповів майбутній наречений, корова на прізвисько Кучерява більше за всіх подобалася його дівчині. Спочатку подруга фермера помітила, що на боці тварини щось написано, але не змогла прочитати речення, оскільки корова в цей момент повернулася іншим боком.

Коли тварина підійшло ближче до пари і дівчина побачила написане запитання, її коханий вже стояв перед нею на колінах з кільцем.

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Дівчина відповіла згодою своєму хлопцеві. Пізніше вона опублікувала в соцмережах фотографію корови з написом на боці. Фермер зазначив, що направить запрошення на весілля і корові, проте він не впевнений, чи прийме вона його.

До слова, Факти ICTV повідомляли, як під час тенісного поєдинку один з уболівальників оригінально освідчився у коханні.

Фото: twitter.com/FoxNews

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