Директор дитсадка привітала дітей з 1 вересня танцем на пілоні

Директора китайського дитячого садка в місті Шеньчжень звільнили після того, як вона запросила на 1 вересня танцівницю на пілоні, пише The Telegraph.

Жінка також додала, що її кар’єра “зруйнована після 5-хвилинного виступу”.

Ролик швидко став вірусним у соціальних мережах. Після інциденту директора дитсадка звільнили.

Who would think this is a good idea? We’re trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn’t give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774

— Michael Standaert (@mstandaert) 3 сентября 2018 г.