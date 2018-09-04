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Директор дитсадка привітала дітей з 1 вересня танцем на пілоні

У китайському місті Шеньчжень директора дитячого садка звільнили після того, як вона запросила на 1 вересня танцівницю на пілоні.

Директора китайського дитячого садка в місті Шеньчжень звільнили після того, як вона запросила на 1 вересня танцівницю на пілоні, пише The Telegraph.

– Діти сприймають це простіше, вони не подумають про це (Танці на пілоні. – Ред.) із такими думками.

Вони просто подумають, що це приголомшливо, коли хтось може літати на такому пілоні, – розповіла директор дитсадка Лай Ронг.

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Жінка також додала, що її кар’єра “зруйнована після 5-хвилинного виступу”.

Ролик швидко став вірусним у соціальних мережах. Після інциденту директора дитсадка звільнили.

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Фото: Скріншот відео Michael Standaert/Twitter

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