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Очевидець зняв на камеру “тверк” ведмедя

У Канаді очевидець засняв на відео, як ведмідь зупинився поблизу дерева і почав кумедно чухати спину. Виглядало, наче ведмідь танцює тверк.

У канадському лісі хижака випадково помітив і зняв на камеру турист, повідомляє Daily Mail.

Він розповів, як ведмідь зупинився поблизу дерева і почав кумедно чухати спину. Виглядало, неначе ведмідь танцює тверк.

Але турист не злякався і, зупинившись всього у декількох кроках від хижака, зняв “танцюриста”.

Читайте: Шотландець написав освідчення своїй дівчині на корові

Нагадаємо, неймовірну реакцію собаки на обійми.

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