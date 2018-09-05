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Путін у ролі пам’ятника – карикатура

Відомий художник Сергій Йолкін намалював карикатуру, на якій президент РФ Володимир Путін приміряє на себе роль пам’ятника.

Володимир Путін

Картинку карикатурист Сергій Йолкін розмістив у Facebook.

На карикатурі можна побачити президента РФ Володимира Путіна, в якого на голові сидять голуби і кричать Кууульт.

– Я вже відчуваю себе пам’ятником – говорить Путін.

Читайте: Крикливий ковбой і Люди в чорному – відпочинок Путіна став приводом для фотожаб

До слова, Володимира Путіна спіткав черговий конфуз. Президент РФ осоромився знанням історії, коли переплутав цитати французьких королів Людовиків.

Фото: Сергій Йолкін

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