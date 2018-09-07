Читали газети і грали в настільний теніс – Маккартні і Феллон розіграли незнайомців

Телеведучий Джиммі Феллон і колишній учасник групи The Beatles Пол Маккартні вирішили цікаво розіграти декількох незнайомців.

Телеведучий Джиммі Феллон і колишній учасник групи The Beatles Пол Маккартні вирішили розіграти відвідувачів Рокфеллерівського центру за допомогою ліфта, який зупинявся не на тому поверсі. Відео з розіграшем опублікували в Youtube.

Коли ліфт зупинявся на неправильному поверсі, за ним опинялися Феллон і Маккартні, які грали в настільний теніс, читали газети чи просто показували трюк.

– Коли я була маленькою, то думала, що вийду заміж за Пола Маккартні, тому ця подія була найближчою до виконання бажання, – розповіла одна з “жертв” розіграшу.

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До слова, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заспівав в караоке пісню 3 сентября російського співака Михайла Шуфутинського.

Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (Скріншот)

Відео: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon