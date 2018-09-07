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Романтичний бойовик у Києві: двох дівчат викрали серед білого дня

В Оболонському районі Києва увечері група підлітків викрала двох неповнолітніх дівчат.

Очедци викликали правоохоронців, коли побачили, як люди в чорних масках затягують в машину двох дівчат.

Поліція оголосила план Перехоплення і оперативно затримали викрадачів.

Як з’ясувалося пізніше, дівчат “викрав” хлопець однієї з дівчат.

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– Щодо викрадення двох дівчат на Оболоні. Просто в одного закоханого хлопця виникла дивна фантазія таким ось способом зробити пропозицію дівчині. За допомогою своїх друзів він організував це “викрадення”. Вже через годину розташування авто і “викрадачів” було встановлено, їх затримали, – розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Раніше Факти ICTV писали, що фермер з Шотландії зробив пропозицію своїй дівчині, написавши маркером фразу “Чи вийдеш ти за мене?” на одній зі своїх корів.

Фото: police_ukraine

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