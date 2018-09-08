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Платні vs громадські: чим відрізняються пляжі в Одесі

Чим відрізняється відпочинок на платному пляжі від відпочинку на громадському?

Чому краще не ходити в безкоштовну роздягальню? І чим погана торішня парасольку від сонця?

Актори Дизель Шоу в своєму максимально веселому стилі відповіли на ці питання.

Нові жарти від дизелів дивіться в новому 49 випуску шоу.

Читайте: Дизель Шоу висміяли дівчат, незадоволених своєю зовнішністю

До слова, раніше гумористи показали, як батьки відпочивають з дітьми на пляжі.

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