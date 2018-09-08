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Що буває, коли теща дуже сильно чекає онуків

Команда Дизель Шоу показала, як владна теща змусила доньку з чоловіком “робити” дітей.

Дизель Шоу

Тільки уявіть – мати прийшла у спальню до дочки, щоб проконтролювати, так би мовити, “весь цикл виробництва”.

– Клянуся Богом, запущу процес і злиняю взагалі…, – запропонувала теща.

Що було далі – дивіться у новому випуску Дизель Шоу.

ДивітьсяДизель Шоу висміяли дівчат, незадоволених своєю зовнішністю

Раніше коміки Дизель Шоу показала своє гумористичне бачення того, як батьки насправді відпочивають зі своїми дітьми на пляжі.

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