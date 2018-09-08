Що буває, коли теща дуже сильно чекає онуків

Команда Дизель Шоу показала, як владна теща змусила доньку з чоловіком “робити” дітей.
Тільки уявіть – мати прийшла у спальню до дочки, щоб проконтролювати, так би мовити, “весь цикл виробництва”.
– Клянуся Богом, запущу процес і злиняю взагалі…, – запропонувала теща.
Що було далі – дивіться у новому випуску Дизель Шоу.
Дивіться: Дизель Шоу висміяли дівчат, незадоволених своєю зовнішністю
Раніше коміки Дизель Шоу показала своє гумористичне бачення того, як батьки насправді відпочивають зі своїми дітьми на пляжі.
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