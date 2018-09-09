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Хакерська атака – Дизель Шоу показав, що відбувається насправді

Що насправді відбувається в офісі, коли дізнаються, що сайт піддався атаці хакерів. Дизель Шоу показали своє бачення ситуації.

Директор і комп’ютер: непросунутий користувач і складна техніка.

Як виглядає справжня хакерська атака? І кому під силу запобігти будь-які комп’ютерні неполадки?

Хто зміг вирішити цю проблему і яка була реакція боса з секретаркою від того, що вони побачили на екрані – дивіться у Дизель Шоу.

Читайте: Як тата відпочивають з дітьми на пляжі – Дизель Шоу

Нагадаємо, Дизель Шоу показали, як відвідувачі насправді займаються у спортзалі.

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