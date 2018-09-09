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Як правильно продавати рибу в Одесі: інструкція від Дизель Шоу

Сімейна пара в черговий раз відпочиває в Одесі, але яку ціну за це доведеться заплатити?

Сім’я в черговий раз приїхала в Одесу і знову потрапила на місцевих жителів, які намагаються виманити, як можна більше грошей.

Всі вже звикли, що дорослі в курортний сезон намагаються обібрати відпочиваючих. Однак те, що дитина може виманити в два рази більше грошей ніхто не міг очікувати.

Читайте: Хакерська атака – Дизель Шоу показав, що відбувається насправді

Як торгують на пляжі справжні євреї? Дивіться у відео.

Нагадаємо, Дизель Шоу показали, як відвідувачі насправді займаються у спортзалі.

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