Як правильно продавати рибу в Одесі: інструкція від Дизель Шоу

Сімейна пара в черговий раз відпочиває в Одесі, але яку ціну за це доведеться заплатити?
Сім’я в черговий раз приїхала в Одесу і знову потрапила на місцевих жителів, які намагаються виманити, як можна більше грошей.
Всі вже звикли, що дорослі в курортний сезон намагаються обібрати відпочиваючих. Однак те, що дитина може виманити в два рази більше грошей ніхто не міг очікувати.
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Як торгують на пляжі справжні євреї? Дивіться у відео.
Нагадаємо, Дизель Шоу показали, як відвідувачі насправді займаються у спортзалі.
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