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Маленький сніжний барс намагається налякати маму – реакція вражає

У мережі з’явилося відео того як, дитинча снігового барса дуже мило лякає маму.

Відео з’явилося на форумі Reddit.

Користувачі відзначають, що насправді барси прикидаються і у такий спосіб заохочують мисливські інстінкти дитинчат.

Сніжні барси дуже часто зображують подібну реакцію.

Читайте: Лякає і веселить одночасно: неймовірна реакція собаки на обійми

Нагадаємо, очевидець зняв на камеру “тверк” ведмедя.

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