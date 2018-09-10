Вигнали за куріння – Обама розповів про свій похід в Діснейленд

Екс-президент США Барак Обама розповів про те, як його в підлітковому віці вигнали з Діснейленду.
Екс-президент США Барак Обама розповів про те, як його в підлітковому віці вигнали з Діснейленду за куріння, повідомляє Sky News.
Тоді, після концерту Kool & The Gang, він пішов кататися на човнах в атракціоні Чарівне королівство.
– Двоє великих поліцейських сказали: Сер, ходімо з нами і вивели мене з Діснейленду. Прямо з Чарівного королівства, – розповів Обама.
Йому дозволили повернутися, але без сигарет.
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До слова, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заспівав в караоке пісню 3 сентября російського співака Михайла Шуфутинського.
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