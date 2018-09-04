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Ефір телепроекту Нові лідери розпочнеться 4 жовтня

4 жовтня на телеканалі ICTV вийде перший випуск національного телепроекту Нові лідери.

Ведучим телепроекту стане відомий український шоумен Сергій Притула.

Під час телевізійного етапу проекту Нові лідери, який триватиме з жовтня по листопад 2018 року, фіналісти боротимуться за першість та грошовий приз на реалізацію своєї програми.

Четвертий етап проекту пройшов з 17 по 19 серпня. 100 найкращих учасників презентували свої програми і результати їх реалізації перед відбірковим комітетом.

Їх оцінювали громадські діячі – Ольга Айвазовська, Роман Бондар, Гліб Вишлінський, Андрій Вишневський, Світлана Матвієнко, Таміла Ташева, Ярослав Юрчишин.

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Після відбору Сергій Притула заявив, що почув багато цікавих ідей.

– Я бачив молодих, амбітних, перспективних працьовитих лідерів, присутність яких вселяє впевненість у завтрашньому дні нашої країни. Сотня лідерів вже представила свої програми. Я не знаю, хто увійде у фінальну десятку учасників проекту, але я чув розумні, цікаві ідеї, – сказав ведучий проекту.

До слова, Факти ICTV розповіли про громадську ініціативу моніторингу дотримання прав дітей.

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