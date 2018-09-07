Погода в Україні на сьогодні, 7 вересня (КАРТА)

7 вересня в Україні, крім півночі Лівобережжя, короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На півдні країни в окремих районах град, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях подекуди сильні дощі.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах місцями пориви і шквали 15-20 м/с.
Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23° (на Закарпатті до 26°); на решті території вночі 13-18°, вдень 22-27°.
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Найближчої доби у Києві без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.
До речі, раніше ми писали, якою буде погода у вересні.
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