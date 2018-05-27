У місті Вишневому о 16.42 загорівся склад на вулиці Залізничній.
Про це повідомляє ДСНС у Київській області.
Рятувальники встановили, що горить вторсировина на подвір’ї пункту прийому та є займання у середині складського приміщення на площі близько 30 кв. м.
Локалізувати пожежу вдалося о 17.17, ліквідація триває.
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На пожежі працює 4 одиниці техніки та 24 чоловіки особового складу.
У соцмережах пишуть, що чорний дим від пожежі видно у Києві на Академмістечку.
Дим видно в Києві: у Вишневому горить склад / 4 фотографии
До слова, сьогодні у Херсонській області сталася масштабна лісова пожежа.
Фото, відео: kyivobl.dsns.gov.ua, Киев Оперативный
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