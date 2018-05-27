PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Дим видно в Києві: у Вишневому горить склад/

Дим видно в Києві: у Вишневому горить склад

У місті Вишневому о 16.42 загорівся склад на вулиці Залізничній.

Пожежа у Вишневому

Про це повідомляє ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що горить вторсировина на подвір’ї  пункту прийому та є займання у середині складського приміщення на площі близько 30 кв. м.

Локалізувати пожежу вдалося о 17.17, ліквідація триває.

Читайте: Серйозна ДТП під Києвом: 5 потерпілих, з них – 2 дітей

На пожежі працює 4 одиниці техніки та 24 чоловіки особового складу.

У соцмережах пишуть, що чорний дим від пожежі видно у Києві на Академмістечку.

image image image image
Дим видно в Києві: у Вишневому горить склад / 4 фотографии

До слова, сьогодні у Херсонській області сталася масштабна лісова пожежа.

Фото, відеоkyivobl.dsns.gov.ua, Киев Оперативный

 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка