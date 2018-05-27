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Масштабна пожежа на Херсонщині – горить 20 га лісу

У Херсонській області сьогодні близько 13.25 почалася пожежа у 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району.

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Станом на 16.30, площа лісової пожежі складає 20 га, з яких 1,5 га – верхового.

Читайте: Під Києвом у пожежі загинули коні

До ліквідації пожежі залучено 11 одиниць техніки та 50 рятувальників ДСНС, а також 14 одиниць техніки та 35 працівників лісової охорони.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в управлінні Пенсійного фонду згоріла людина

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