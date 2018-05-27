Під час фіналу ЛЧ у Києві сталася масова бійка

Поки на НСК Олімпійському Ліверпуль і Реал боролися за кубок Ліги чемпіонів, у центрі Києва почалася бійка за участю не менше 10 осіб.
Щонайменше 10 людей влаштували бійку на Бессарабській площі близько 22.00 у суботу, 26 травня, повідомляє Інформатор.
Як передає видання, учасники бійки зійшлися на Бессарабській площі близько 22.00 в суботу, 26 травня.
Коли співробітники поліції побачили бійку, учасники одразу розбіглися в різні боки. У бійку потрапили і дівчата. На щастя, допомога медиків нікому не знадобилася.
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Нагадаємо, близько 20 чоловік в масках напали на вболівальників Ліверпуля в київському ресторані.
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