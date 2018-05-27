Правоохоронці були змушені застосувати газ проти активістів, які влаштували погром на ринку біля станції метро Лісова.

Оновлено о 13.50. Внаслідок конфлікту на ринку біля станції метро Лісова постраждало троє правоохоронців. 10 активних учасників події доставили до Деснянського управління поліції. Про це повідомляє в неділю поліція Києва.

Поряд з кіоском на ринку біля станції метро Лісова, де 25 травня побили військового пенсіонера, сталася сутичка між представниками праворадикальної організації С14 та правоохоронцями.

Спочатку Громадське повідомляло, що ймовірно погроми влаштували представники праворадикальної організації С14, проте пізніше організація опублікувала спростування цієї інформації.

Невідомі почали громити кіоски, ламати ролети. Поліція застосувала газ, після чого чоловіки почали кидати камінням у бік правоохоронців.

– Наразі невідомо, чи ті кіоски, які потрапили під розгром, насправді належать учасникам побиття пенсіонера, – зазначають ЗМІ.

Також повідомляється, що раніше на ринку демонтували вивіску кіоска, біля якого стався конфлікт 25 травня, коли продавець вдарив військового пенсіонера. Також на ринку зачинені усі заклади грузинської та турецької кухні.





Розгромлені кіоски та газ: у Києві сутичка на ринку, де побили пенсіонера / 3 фотографии

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У суботу поліція Києва повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро Лісова.

– Подія сталася вчора (25 травня. – Ред.) на ринку. Під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події, – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомлялося, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.

Нагадаємо, 26 травня на Бессарабській площі у центрі Києва сталася масова бійка.

Фото: hromadske.ua