У місті Вишневе Київської області внаслідок ДТП постраждали 5 людей, з який 2 – діти.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
За даними видання, аварія сталася сьогодні на перехресті вулиць Київської та Святошинської за участю автомобілів Chevrolet та Volkswagen.
Внаслідок ДТП госпіталізовано 5 потерпілих, у тому числі 2 дітей.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Серйозна ДТП під Києвом: 5 потерпілих, з них – 2 дітей / 4 фотографии
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До речі, у Дніпропетровській області в результаті зіткнення маршрутки з вантажівкою постраждало 22 людини.
Фото, відео: Киев Оперативный
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