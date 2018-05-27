PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Серйозна ДТП під Києвом: 5 потерпілих, з них - 2 дітей/

Серйозна ДТП під Києвом: 5 потерпілих, з них – 2 дітей

У місті Вишневе Київської області внаслідок ДТП постраждали 5 людей, з який 2 – діти.

ДТП у Вишневому

Про це повідомляє Київ Оперативний.

За даними видання, аварія сталася сьогодні на перехресті вулиць Київської та Святошинської за участю автомобілів Chevrolet та Volkswagen.

Внаслідок ДТП госпіталізовано 5 потерпілих, у тому числі 2 дітей.

На місці працює слідчо-оперативна група.

image image image image
Серйозна ДТП під Києвом: 5 потерпілих, з них – 2 дітей / 4 фотографии

Читайте: Водій маршрутки врізався у вантажівку під час прямого ефіру у Facebook

До речі, у Дніпропетровській області в результаті зіткнення маршрутки з вантажівкою постраждало 22 людини.

Фото, відеоКиев Оперативный

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка