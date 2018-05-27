Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: зіткнулися Range Rover і Москвич

У ДТП, яка сталася о 15.30 на трасі Київ-Чоп поблизу Дубна, загинуло подружжя пенсіонерів.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
За попередньою інформацією, водій Москвича, 66-річний житель села Зелене, виїжджаючи із другоряднодороги на головну, не надав переваги у русі позашляховику Range Rover, який рухався у напрямку Львова.
– Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинула 66-річна пасажирка легковика. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя водію, якого доставили у лікарню, врятувати не вдалося. 31-річний водій позашляховика, громадянин Франції, та троє пасажирів не постраждали, – йдеться у повідомленні.
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За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, розпочато досудове розслідування.
До речі, нещодавно у Дніпропетровській області в результаті зіткнення маршрутки з вантажівкою постраждало 22 людини.
Фото: rv.npu.gov.ua