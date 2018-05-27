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Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: зіткнулися Range Rover і Москвич

У ДТП, яка сталася о 15.30 на трасі Київ-Чоп поблизу Дубна, загинуло подружжя пенсіонерів.

ДТП на тарсі Київ-Чоп

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

За попередньою інформацією, водій Москвича, 66-річний житель села Зелене, виїжджаючи із другоряднодороги на головну, не надав переваги у русі позашляховику Range Rover, який рухався у напрямку Львова.

– Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинула 66-річна пасажирка легковика. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя водію, якого доставили у лікарню, врятувати не вдалося. 31-річний водій позашляховика, громадянин Франції, та троє пасажирів не постраждали, – йдеться у повідомленні.

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За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, розпочато досудове розслідування.

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Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: зіткнулися Range Rover і Москвич / 2 фотографии

До речі, нещодавно у Дніпропетровській області в результаті зіткнення маршрутки з вантажівкою постраждало 22 людини.

Фотоrv.npu.gov.ua

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