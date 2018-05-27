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У Парижі “людина-павук” зняв дитину з балкона

Жителі Парижа стали очевидцями дивовижного порятунку дитини, яка повисла на балконі приблизно на п’ятому поверсі багатоповерхівки.

Кадри опубліковані на YouTube-каналі RÁDIO TÉLÉVISION CHRIST VOUS APPELLE.

Ризикуючи життям, чоловік без страховки і спорядження видерся по фасаду будинку і зняв переляканого малюка.

У соцмережах рятівника вже охрестили Людиною-павуком.

Читайте: У Дніпрі дитина випала з 5-го поверху, поки мама підмітала біля під’їзду

Нещодавно у Києві трирічний хлопчик випав із вікна третього поверху, спершись руками об москітну сітку.

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