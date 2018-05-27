Футбольний вболівальник англійського Ліверпуля, про зникнення якого сьогодні заявили до київської поліції його друзі, на щастя, знайшовся живий і здоровий.

– Чоловіка у стані сильного алкогольного сп’яніння житель столиці виявив біля метро Кловська: чоловік забрав іноземця додому, аби він прийшов до тями, та повідомив про подію правоохоронцям, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Киянин забрав нетверезого іноземця додому, аби з гостем столиці нічого не трапилося.

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– На вулицю Набережно-Корчуватська відразу прибув наряд патрульних поліцейських, які доставили розшукуваного до Печерського управління поліції. Зараз із ним спілкуються поліцейські, – розповіли правоохоронці.

Видання Київ Оперативний повідомляє про зникнення фаната з Великобританії Jon Gillstein.

– Він без телефона і без грошей. Востаннє його бачили під баром біля стадіону, він лаявся з таксистом, а потім розвернувся і пішов у невідомому напрямку. Він знає, що максимум завтра ввечері повинен бути в Румунії, бо звідти він повинен летіти додому, тому існує ймовірність, що він або заблукав, або йому потрібна медична допомога, – йдеться у повідомленні.



Вболівальник Ліверпуля знайшовся, ще одного досі шукають / 2 фотографии

Нагадаємо, близько 20 чоловік в масках напали на вболівальників Ліверпуля в київському ресторані.

Фото: Національна поліція України, Киев Оперативный