У селищі Залізне поблизу Торецька, внаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчинка.
– Дарія – учениця 9 класу ЗОШ номер 7. Три дні тому вона відсвяткувала свій день народження. Дитина перебувала на подвір’ї своєї бабусі у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд, випущений з позицій бойовиків, – повідомив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Інформацію про загибель дитини підтвердила поліція Донецької області.
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– 15-річна дівчинка в цей час знаходилася у власному дворі. Снаряд розірвався в 3-метрах від неї і не залишив жодного шансу вижити, – зазначили у прес-службі поліції.
Бойовики обстріляли околиці Торецька: загинула 15-річна дівчинка / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що житель прифронтового села Південного поблизу свого дому наступив на вибуховий пристрій.
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