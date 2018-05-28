PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Бойовики обстріляли околиці Торецька: загинула 15-річна дівчинка/

Бойовики обстріляли околиці Торецька: загинула 15-річна дівчинка

У селищі Залізне поблизу Торецька, внаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчинка.

– Дарія – учениця 9 класу ЗОШ номер 7. Три дні тому вона відсвяткувала свій день народження. Дитина перебувала на подвір’ї своєї бабусі у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд, випущений з позицій бойовиків, – повідомив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Інформацію про загибель дитини підтвердила поліція Донецької області.

Читайте: Бій під Маріуполем. У ворога втрати, зник військовий ООС

– 15-річна дівчинка в цей час знаходилася у власному дворі. Снаряд розірвався в 3-метрах від неї і не залишив жодного шансу вижити, – зазначили у прес-службі поліції.

image image image
Бойовики обстріляли околиці Торецька: загинула 15-річна дівчинка / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що житель прифронтового села Південного поблизу свого дому наступив на вибуховий пристрій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка