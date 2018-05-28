У Києві колишній народний депутат п’яним їздив по вулицях столиці.

Надійшло звернення про те, що невідомий чоловік на автомобілі Mercedes підрізав авто заявника та почав погрожувати. На думку заявника, водій був п‘яний, повідомляє Київ Оперативний.

Хвилин через 15 на цього ж водія надійшло ще одно повідомлення, на цей раз викликали перехожі, які побачили п‘яного водія, який сів в авто і поїхав у невідомому напрямку.

Наряд патрульної поліції помітив вказаний автомобіль, коли він вже їхав у дворі. Зупинили і водій, хитаючись вийшов з авто.

Як виявилося, водієм виявився колишній депутат (VI скликання) із 30-річним досвідом у галузі права, у якого вчора був день народження.

Водій заявив, що він пішохід та відмовився проходити будь-які тести. Однак, поліція все одно оформила правопорушення.





Екс-нардеп влаштував п’яну їзду по Києву / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на трасі Київ-Чоп п’яний водій Mazda CX-5, рухаючись у напрямку Львова, збив 21-річного патрульного на освітленому пішохідному переході. Його госпіталізували.

Фото та відео: Київ Оперативний.