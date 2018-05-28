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На величезній швидкості: в Києві екстремали бігали по даху метро

У Києві підлітки бігали по даху поїзда метро під час руху транспорту.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

На записі видно двоє хлопців.

Їх зняли на камеру водії автомобілів, які проїжджали повз.

Читайте:  Під потяг метро впали хлопці, що влаштували бійку

Раніше Факти ICTV писали, що у  київському метро підлітки їздили між вагонами складу.

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