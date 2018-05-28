PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Повінь у США: вулиці перетворилися на гірські річки/

Повінь у США: вулиці перетворилися на гірські річки

В американському місті Еллікот (штат Меріленд) сильні дощі спровокували повінь. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Співробітники служби з надзвичайних ситуацій закликали людей уникати місто, повідомляє ABC.

Потоп викликаний сильними дощами в регіоні.

Читайте: Повінь у Парижі: закриті станції метро, йде евакуація

Екстрені служби повідомляють, що вода піднялася вже вище першого поверху.

На відео видно, що вода з величезною швидкістю змиває все на своєму шляху.

Раніше Факти ICTV писали, що повінь на Дунаї вимила поблизу Ізмаїла, у районі елеватора, міну діаметром 77 см і вагою 480 кг.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка