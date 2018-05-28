У Кодимському районі на Александровському переїзді пасажирський потяг протаранив мікроавтобус. Внаслідок цього загинула одна особа, ще троє – травмовані.

– Водій мікроавтобусу Nissan, в салоні якого знаходились п’ятеро пасажирів, незважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом, – зазначили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

У результаті аварії 26-річна пасажирка загинула. Ще троє осіб, двоє з яких – діти віком 2 та 9 років, доставлені до Кодимської центральної районної лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.









Смертельна ДТП на Одещині: потяг протаранив мікроавтобус з дітьми / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп поблизу Дубна, загинуло подружжя пенсіонерів.

Фото: ГУ НП в Одеській області.