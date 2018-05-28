Теракт поблизу Торецька: підірвався місцевий житель

Житель прифронтового села Південного поблизу свого дому наступив на вибуховий пристрій.

– Поліцейські встановили, що чоловік, 1948 року народження, підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку. Постраждалий госпіталізований з численними осколковими пораненнями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту, – розповіли у прес-службі поліції.

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Чоловік був доставлений до лікарні з численними осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітини та голови.

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) КК України. Розпочато досудове розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що у Луганській області у районі Золотого прогримів вибух поблизу патрулів СММ ОБСЄ.