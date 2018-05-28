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У Києві горить кінотеатр

У Києві біля метро Житомирська загорівся неробочий кінотеатрт Екран.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

У столиці спалахнула пожежа у неробочому кінотеатрі Екран біля станції метро Житомирська.

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За словами очевидців, на місце події ще не приїхали рятувальники.

Раніше кінотеатр збиралися реконструювати, але проект законсервували.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві загорілися торгові павільйони поблизу станції метро Академмістечко, на проспекті Палладіна, 32. Загиблих та травмованих немає.

Вілео: Київ Оперативний.

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