Вирішив розважитися: у Києві чоловік “замінував” церкву

Зловмисник повідомив про закладену вибухівку у релігійній установі, а потім спостерігав за роботою поліції.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шумського Дніпровського району столиці заміноване приміщення церкви, повідомляє прес-служба ГУ НП у Києві.

– Під час ретельного огляду об’єкта та прилеглої до нього території упродовж години оперативники затримали мінера. Ним виявився – 28-річний уродженець Сумської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Під час спілкування зловмисник розповів, що повідомив про замінування заради розваги, – зазначив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Фігурантові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що напередодні надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій – Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Арсенальна та Героїв Дніпра.