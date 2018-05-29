У Будапешті ввечері 28 травня потрапив у ДТП двоповерховий туристичний автобус Setra із України, який прямував до аеропорту Феріхедь. Постраждало щонайменше 28 пасажирів.

Про це повідомляє mukachevo.net.

Автобус на швидкості в’їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти.

Внаслідок зіткнення знесло практично весь другий поверх, де знаходилося 20 пасажирів.

В автобусі було майже 50 пасажирів, наразі відомо про 28 поранених, серед них 8 – у важкому стані. Про загиблих інформації немає.

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Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.

Через аварію дорогу було повністю перекрито. Чотирьох українців пожежники змушені були діставати з-під уламків.









Автобус з України потрапив у ДТП в Будапешті – десятки постраждалих / 5 фотографий

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Фото: Index