У Будапешті ввечері 28 травня потрапив у ДТП двоповерховий туристичний автобус Setra із України, який прямував до аеропорту Феріхедь. Постраждало щонайменше 28 пасажирів.
Про це повідомляє mukachevo.net.
Автобус на швидкості в’їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти.
Внаслідок зіткнення знесло практично весь другий поверх, де знаходилося 20 пасажирів.
В автобусі було майже 50 пасажирів, наразі відомо про 28 поранених, серед них 8 – у важкому стані. Про загиблих інформації немає.
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Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.
Через аварію дорогу було повністю перекрито. Чотирьох українців пожежники змушені були діставати з-під уламків.
Автобус з України потрапив у ДТП в Будапешті – десятки постраждалих / 5 фотографий
Нагадаємо, на Одещині пасажирський потяг протаранив мікроавтобус.
Фото: Index
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