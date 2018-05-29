Масові замінування в Україні: у Львові 5 бізнес-центрів, у Києві ринок

У Києві анонім повідомив про замінування ринку у Деснянському районі, а у Львові п’ятьох бізнес-центрів.

– О 11.15 до поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про вибухівку на ринку в Деснянському районі столиці. Проводиться ретельна перевірка об’єкта і прилеглої до нього території. З місця події евакуювали близько 1000 осіб, – повідомили у прес-службі столичної поліції.

Правоохоронці спрямовують зусилля на встановлення та затримання людини, яка повідомила про вибухівку.

Також близько 11.00 до поліції надійшла інформація про замінування 5 бізнес-центрів у Львові, розташованих на вулицях Шевченка, Промисловій, Науковій, Хмельницького та Героїв УПА.

– На місця подій виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб. Правоохоронці проведуть евакуацію людей, після чого обстежать офісні приміщення та прилеглі до них території, – зазначили у прес-службі Львівської поліції.

Наразі встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше Факти ICTV писали, що напередодні надійшли анонімнідзвінки про мінування станцій – Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Арсенальна та Героїв Дніпра.