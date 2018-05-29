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Музикант гурту Pianoбой потрапив у серйозну ДТП

Гітарист популярного українського гурту Pianoбой Володимир Павловський разом з подругою потрапили в серйозну аварію у центрі Києва.

Гнівний пост про ДТП музикант виклав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Павловського, він разом із дівчиною їхав по вулиці Грушевського на позашляховику марки Mitsubishi Outlander, як раптом їх автомобіль поламався. У зв’язку з цим гітарист змушений був зупинитися і якраз у цей час в їхнє авто врізалася інша машина.

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Музикант гурту Pianoбой потрапив у серйозну ДТП / 2 фотографии

Як зауважив гітарист Pianoбой, його голова і руки були у крові, тому йому знадобилася медична допомога. На щастя, ні музикант, ні дівчина сильно не постраждали.

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Музикант повідомив, що винуватець ДТП був “у м’ясо п’яний”.

Нагадаємо, на Одещині пасажирський потяг протаранив мікроавтобус.

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