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На Львівщині троє школярів після вживання алкоголю потрапили в лікарню

У Миколаївському районі Львівської області троє школярів після вживання алкоголю потрапили в лікарню з отруєнням важкого ступеня та судомним синдромом.

Лікарня

28 травня близько третьої ночі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню доставлені троє підлітків, які вживали спиртні напої, повідомляє Нацполіція Львівської області.

– Лікарі діагностували у 15-річної мешканки району алкогольне отруєння важкого ступеня, у її ровесника – судомний синдром, а у 14-річної дівчинки – стан алкогольного сп’яніння.

Після надання їм медичної допомоги усіх трьох підлітків вранці забрали батьки, – йдеться у повідомленні.

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Поліція встановлює, де підлітки взяли спиртні напої, а також усі обставини події.

Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Нещодавно у Борисполі від отруєння сурогатним алкоголем загинули 6 осіб, ще одна людина постраждала.

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