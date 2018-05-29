На Львівщині троє школярів після вживання алкоголю потрапили в лікарню

У Миколаївському районі Львівської області троє школярів після вживання алкоголю потрапили в лікарню з отруєнням важкого ступеня та судомним синдромом.
28 травня близько третьої ночі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню доставлені троє підлітків, які вживали спиртні напої, повідомляє Нацполіція Львівської області.
– Лікарі діагностували у 15-річної мешканки району алкогольне отруєння важкого ступеня, у її ровесника – судомний синдром, а у 14-річної дівчинки – стан алкогольного сп’яніння.
Після надання їм медичної допомоги усіх трьох підлітків вранці забрали батьки, – йдеться у повідомленні.
Читайте: Не міг у крісло сісти: у Києві п’яні лікарі приймали пацієнтів – ЗМІ
Поліція встановлює, де підлітки взяли спиртні напої, а також усі обставини події.
Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.
Нещодавно у Борисполі від отруєння сурогатним алкоголем загинули 6 осіб, ще одна людина постраждала.