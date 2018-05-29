На Житомирщині авто потонуло в річці разом зі сплячим водієм

У Житомирській області автомобіль Аudі-100 з’їхав у воду та втопився разом із водієм, який у цей час спав у салоні.

Трагедія сталася 27 травня уночі у с. Троянові на березі річки Гнилоп’ять, повідомляє Нацполіція Житомирської області.

Попередньо встановлено, що близько 1.10 автомобіль Аudі-100, на якому на риболовлю приїхали кілька чоловіків, зрушив із місця паркування і покотився до води.

У цей момент у салоні автомобіля спав його водій.

Ймовірно, що авто рушило з місця від мимовільних дій 50-річного чоловіка на водійському сидінні. Він не прокинувся і пішов під воду разом із машиною.

Читайте: У гуртожитку під Києвом розпилили газовий балончик – є постраждалі



Авто витягнули з річки за кілька годин, однак врятувати чоловіка було вже неможливо.

Триває розслідування. Призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті загиблого.

Ми також писали про те, що в Кіровоградській області розбився службовий автобус ДП СхідГЗК, який перевозив гірників Інгульської шахти.