Пожежу на території Раденського лісництва, що на Херсонщині, гасять третій день.
Про це повідомляє ДСНС.
На даний момент площа пожежі сягає 130 га.
Горить лісова підстилка, верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає.
До гасіння пожежі залучено гелікоптер МІ-8 Міноборони та два літаки АН-32П ДСНС, які вже скинули 121 тонну води, а також 209 рятувальників.
Під Херсоном горить 130 га лісу – гасять літаками і гелікоптерами / 4 фотографии
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Нагадаємо, лісова пожежа у Херсонській області почалася ще в неділю, 27 травня.
Фото: ДСНС
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