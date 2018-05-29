Помер лауреат Нобеля з хімії Йенс Крістіан Скоу

У Данії у віці 99 років помер відомий хімік Йенс Крістіан Скоу, який у 1997 році отримав Нобелівську премію.

Про це повідомляє сайт Орхусського університету, в якому вчений був почесним професором і працював з 1947 року.

– Досягнення Йенса Крістіана Скоу як дослідника і як людини завжди будуть предметом гордості Орхуського університету. Не в останню чергу після того, як він був удостоєний Нобелівської премії з хімії у 1997 році в результаті дуже успішної наукової кар’єри. Роботи Йенса Крістіана Скоу мають ключове значення для наукових досліджень в галузі охорони здоров’я, – написав ректор університету Брайан Бех Нільсен.

Скоу вийшов на пенсію у 1988 році, але продовжував працювати. У 1997 році він став лауреатом Нобелівської премії з хімії за відкриття натрій калієвої аденозінтріфосфатази – ферменту в клітинах тварин, необхідного для перенесення енергії.

8 жовтня 2018 року Йенс Крістіану Скоу виповнилося б 100 років.

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Нагадаємо, у 2017 році Нобеля з хімії отримала миттєва заморозка біологічних зразків.