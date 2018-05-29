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Риба з річки. У Києві жінка померла від ботулізму за день (ІНФОГРАФІКА)

У понеділок, 28 травня, у Києві від агресивної форми ботулізму померла жінка.

Про це повідомила радник директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська, пише УНН.

– Дійсно, жінка загинула від ботулізму в Олександрівській клінічній лікарні. Це сталося вчора. У неї була агресивна, дуже швидкоплинна форма. Буквально вранці їй стало погано – з’явилася симптоматика – і до моменту, коли їй викликали лікаря, її вже не вдалося врятувати, – зазначила Вишневська.

За її словами, рибу, якою отруїлася жінка, не купували в магазині, а виловили з річки і валяли самостійно.

Читайте: Ботулізм: інкубаційний період, симптоми і причини

Нагадаємо, з настанням спеки в Києві було зафіксовано спалах ботулізму.

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