Що відомо про загибель Аркадія Бабченка

У Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Все, що відомо про вбивство.

Все, що відомо про вбивство Аркадія Бабченка:

Вбивство сталося у Дніпровському районі Києва;

Аркадій Бабченко убитий трьома пострілами у спину;

Журналіста застрелили у під’їзді його будинку. Він повертався з магазину;

Дружина журналіста була у ванній, почула удари, вийшла і побачила чоловіка у крові;

Бабченко помер у машині швидкої допомоги;

Журналіст поїхав за кордон у 2017 році через погрози з боку Росії. Про погрози він говорив і після від’їзду;

Читайте: Вбивство Аркадія Бабченко: що відомо про журналіста і зв’язку з РФ

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

Нагадаємо, сьогодні у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка.