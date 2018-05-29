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Що відомо про загибель Аркадія Бабченка

У Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Все, що відомо про вбивство.

Все, що відомо про вбивство Аркадія Бабченка:

  • Вбивство сталося у Дніпровському районі Києва;
  • Аркадій Бабченко убитий трьома пострілами у спину;
  • Журналіста застрелили у під’їзді його будинку. Він повертався з магазину;
  • Дружина журналіста була у ванній, почула удари, вийшла і побачила чоловіка у крові;
  • Бабченко помер у машині швидкої допомоги;
  • Журналіст поїхав за кордон у 2017 році через погрози з боку Росії. Про погрози він говорив і після від’їзду;

Читайте: Вбивство Аркадія Бабченко: що відомо про журналіста і зв’язку з РФ

До слова, дивіться усі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV.

Нагадаємо, сьогодні у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка.

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