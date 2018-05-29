Що відомо про загибель Аркадія Бабченка

У Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Все, що відомо про вбивство.
Все, що відомо про вбивство Аркадія Бабченка:
- Вбивство сталося у Дніпровському районі Києва;
- Аркадій Бабченко убитий трьома пострілами у спину;
- Журналіста застрелили у під’їзді його будинку. Він повертався з магазину;
- Дружина журналіста була у ванній, почула удари, вийшла і побачила чоловіка у крові;
- Бабченко помер у машині швидкої допомоги;
- Журналіст поїхав за кордон у 2017 році через погрози з боку Росії. Про погрози він говорив і після від’їзду;
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Нагадаємо, сьогодні у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка.
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