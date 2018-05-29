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Шторм Альберто у США вбив двох журналістів

В американському місті Грінвілл (штат Північна Кароліна) внаслідок шторму Альберто загинули журналіст та оператор філіалу телеканалу NBC.

Американські журналісти

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що на їхнє авто впало дерево.

– Двоє тележурналістів загинули в окрузі Полк, штат Північна Кароліна, коли дерево впало на їхній транспортний засіб, – підтвердив представник місцевої влади.

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Субтропічний шторм Альберто у понеділок вранці сягнув берегів США в районі північної частини штату Флорида. Він приніс потужні поривчасті вітри та сильні зливи, які поступово просуваються на північ. Швидкість вітру сягає 72 км за годину.

Нагадаємо, вчора в американському місті Еллікот (штат Меріленд) сильні дощі спровокували повінь.

ФотоNBC News

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